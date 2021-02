Parona, il falso tecnico dell'acquedotto le truffa 4.500 euro

Si è finto tecnico dell'acquedotto incaricato di effettuare delle verifiche all'impianto e le ha sottratto 4.500 euro in contanti e gioielli per un valore imprecisato. E' accaduto ieri mattina a Parona. Vittima una pensionata di 82 anni convinta dal malvivente a raccogliere i valori che aveva in casa e a metterli in una borsa di plastica della quale si è poi impadronito.

Forse è lo stesso individuo che sempre ieri mattina ha tentato, senza riuscirci, di raggirare una pensionata di 83 anni che, quando le ha chiesto di mettere i suoi averi in una busta, si è rifiutata e lo ha costretto alla fuga a mani vuote. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri