Robbio è la capitale delle colonnine di ricarica elettrica

«Siamo la città con più prese di ricarica per auto elettriche in proporzione al numero di abitanti». A rivendicare il primato è il sindaco di Robbio, Roberto Francese, che racconta come nel suo Comune siano già 15 le postazioni abilitate, con 7 colonnine Enel X. Le postazioni si trovano in via Gramsci, in via dell’Artigianato, e in piazza Santo Stefano, e permettono la ricarica ai veicoli elettrici o ibridi plug-in.

«Fino a un anno fa – racconta il primo cittadino – si vedevano poche auto elettriche in giro, ma oggi la situazione è cambiata. A Robbio saranno almeno una ventina quelle che circolano, e si capisce anche dalla coda che spesso si riscontra nei punti di ricarica più veloci, soprattutto in quello vicino alla chiesa. Il futuro è questo, e dobbiamo essere pronti. Un distributore di carburante di Robbio ha inoltre partecipato a un bando per poter posizionare in città una stazione “ultrafast” da 350 kW. Sarebbe la prima nella nostra zona». Le colonnine ultra-rapide permettono alle auto elettriche di nuova generazionedi “fare il pieno” in soli 15 minuti.

