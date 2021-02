Covid-19: in Lombardia 1.746 nuovi casi; tasso di positività al 5,2%

Sono 1.746, a fronte di 33.047 tamponi effettuati (24-432 molecolari e 8.615 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 5,2%. I decessi sono stati 40 per un totale di 27.299 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.155 più di ieri per un totale di 469.348. Negli ospedali restano 3.539 degenti (-15) dei quali 362 (+3) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con il maggiore incremento di casi (+466 dei quali 182 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+437) e dal quella di Mantova (+117). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 115.

In Italia sono 13.659 i nuovi casi di Covid-19 registrati con 421 decessi (erano 477 ieri) con il tasso di positività al 5%. Guariti e dimessi sono 17.680 più di ieri. In ospedale restano 19.743 degenti (-328) dei quali 2.151 (+6) in terapia intensiva. I cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono stati 2.390.985, mentre quelli che hanno ricevuto la seconda dose sono stati 779.610.