Mortara, gli esercenti in piazza per chiedere strumenti per ripartire

Manifestazione questa mattina in piazza Dughera: gli esercenti chiedono strumenti per affrontare la crisi e ripartire. Tra le istanze avanzatera la riduzione delle tasse locali, tariffe agevolate per le utenze e un tavolo di confronto con le istituzioni locali.

Ecco nelle immagini di José Lattari i momenti più importanti dell'evento.