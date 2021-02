Vigevano, auto collide con il guard-rail del cavalcavia La Marmora

Incidente oggi pomeriggio all'altezza della rotatoria del Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano. Un'auto, che stava provenendo da via De Amicis, è andata a collidere con il guard-rail del cavalcavia La Marmora che protegge la pista ciclo-pedonale.

L'auto è rimasta incastrata e per rimuoverla è intervenuto il carroattrezzi. Illesa la conducente che si era spostata verso destra per evitare i mezzi che stavano provenendo in senso contrario ed è finita contro la protezione non adeguatamente segnalata. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Durante i rilievi il traffico ha subìto un rallentamento per una decina di minuti.