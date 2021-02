Vigevano: pasticceria solidale, il progetto è a rischio a causa del Covid

Le conseguenze economiche del Covid non risparmiano neppure le realtà del terzo settore. Ad essere in seria difficoltà è “Dolce Positivo”, pasticceria-gelateria artigianale con caffetteria di corso Vittorio Emanuele II, a Vigevano, che dal 2018 dà lavoro a 6 ragazzi con disabilità intellettiva, oltre a personale normodotato.

Nei giorni scorsi il Rotary E-Club 2050 ha attivato una raccolta fondi, intitolata “Adotta Giovanna”, sul portale on line “Rete del dono” (per tutte le informazioni: https://www.retedeldono.it/it/iniziative/dolce-positivo/rotary.e-club-of-2050/adotta-giovanna). L’obiettivo è salvaguardare il diritto al lavoro e all’inclusione sociale per le fasce più deboli della popolazione, tra le più colpite dalle conseguenze della pandemia. La raccolta fondi mira a garantire la continuità lavorativa di Giovanna, 34 anni, dipendente con disabilità di "Dolce Positivo".

