Salvarono marito e moglie intrappolati in auto: premiati due carabinieri

Il maresciallo capo Giuseppe Moriglia del Nucleo Investigativo, e l’appuntato scelto Pietro Picone del Nucleo Informativo sono stati premiati questa mattina (sabato) per aver soccorso due anziani coniugi rimasti intrappolati in auto in seguito a un incidente stradale avvenuto la mattina del 23 luglio scorso sull’autostrada A14 Torino-Piacenza-Brescia. La cerimonia, in forma ridotta nel rispetto delle normative anti-covid, è avvenuta nei locali del Comando Provinciale Carabinieri di Pavia alla presenza del colonnello Luciano Calabrò.

I due coniugi, 71enni residenti a Carisio (Vercelli), stavano viaggiando su una Lancia K, che improvvisamente era andata a sbattere contro un autoarticolato, ribaltandosi e finendo oltre la recinzione di sicurezza dell'autostrada. Il veicolo aveva terminato la corsa in un canale irriguo. I due militari, che stavano percorrendo l’autostrada per motivi di servizio, avevano subito prestato soccorso, non senza difficoltà a causa della presenza di molto fango che rendeva più complicato l'intervento. I carabinieri erano quindi riusciti a estrarre i coniugi, entrambi in stato di semi-incoscienza dopo il trauma subito, dopo aver tagliato le cinture di sicurezza, portandoli poi fuori di peso fuori dal canale. In attesa dell’arrivo del 118, avevano cercato di stabilizzarli, cercando di tenere la donna vigile e tamponando le ferite.

Il Comandante provinciale dell’Arma, durante la cerimonia, ha ricordato come «le attività dei carabinieri non si sviluppino solo nella prevenzione e nel contrasto dei reati, ma anche nelle quotidiane azioni di assistenza alla popolazione, così come accaduto nel recente anno durante la recente pandemia, nel corso della quale i militari si sono prodigati, donando sangue e plasma, consegnando pacchi dono alle famiglie in difficoltà, recapitando pensioni agli anziani, fornendo supporto ad anziani e persone in difficoltà, coadiuvano gli enti di protezione civile e, recentemente, scortando i vaccini consegnati agli ospedali pavesi».

Il 19 gennaio scorso, il Comandante della Legione Carabinieri Lombardia, il Generale di Brigata Andrea Taurelli Salimbeni, ha conferito a ciascun militare un encomio semplice: «Evidenziando spiccata iniziativa e ferma determinazione, interveniva, unitamente ad altro militare – si legge nella motivazione – in soccorso di una coppia di anziani rimasti coinvolti in un grave incidente stradale a seguito del quale l’autovettura si era ribaltata all’interno di un canale d’irrigazione, riuscendo a liberarli e ad estrarli dall’abitacolo, scongiurando più gravi conseguenze».