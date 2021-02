Gropello Cairoli, rapinano il benzinaio dell'incasso della giornata

Due malviventi, con il volto coperto e armati di pistola, sarebbero i responsabili di una rapina ai danni del benzinaio di una stazione di carburante di Gropello Cairoli. Lo avrebbero prima spinto, buttandolo a terra, e poi gli avrebbero portato via il portafogli, con all’interno l’incasso della giornata, circa 700 euro in contanti. L’episodio risale a giovedì sera, poco prima della chiusura.

Il benzinaio – che non ha fortunatamente riportato ferite – ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale Stazione, raccontando che i due malviventi erano arrivati a piedi, dalla campagna, dileguandosi poi di corsa tra i campi. Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire i fatti.