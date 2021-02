La fuga in auto, l’incidente e la colluttazione: arrestati due marocchini

Alla vista della gazzella dei carabinieri, si erano dati alla fuga su un’Audi A4 SW. Le due persone a bordo hanno poi abbandonato il veicolo dopo aver tamponato una Fiat Panda all’altezza del comune di Zibido San Giacomo, tentando di fuggire a piedi nelle campagne; il conducente della Panda, un 61enne, è fortunatamente rimasto illeso. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia li hanno raggiunti e bloccati al termine di una colluttazione, in seguito alla quale i due militari hanno riportato lesioni a braccia e spalle giudicate guaribili rispettivamente in 25 e in 5 giorni. L’episodio è avvenuto ieri mattina (venerdì).

Ad essere arrestati in flagranza di reato sono stati due marocchini di 35 e 39 anni, entrambi con precedenti, che dovranno rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nei confronti del 35enne è stato inoltre dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pavia per spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Gerenzago nel marzo 2019; dovrà scontare la pena di mesi 11 e giorni 27 di reclusione. Gli arrestati, al termine delle formalità, sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa della direttissima.