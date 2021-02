Smaltimento illecito di rifiuti: scattano tre denunce

Sono stati tutti e tre denunciati per aver violato l’articolo 256 del Testo unico dell’ambiente, per aver tentato di smaltire illegalmente dei rifiuti. A finire nei guai sono stati un 71enne di Bressana Bottarone, un 59enne di Fabbrica Curone (Alessandria) e un 35enne di Bastida Pancarana, tutti denunciati, in stato di libertà, ieri (venerdì) dai carabinieri della Stazione di Bressana Bottarone.

È stato il sindaco di Castelletto di Branduzzo a informare i militari, i quali hanno potuto verificare come i tre stessero tentando di disfarsi di alcune macerie (classificati come rifiuti speciali), probabilmente provenienti una demolizione edilizia, scaricandole in un campo. Il 71enne, alla guida di una ruspa, stava compiendo le operazioni aiutato da un complice, che con un autocarro dotato di cassone ribaltabile, aveva trasportato le macerie sul posto. Il terzo denunciato, alla guida dell’autocarro, era fuggito via prima dell’arrivo dei carabinieri; è stato poi rintracciato e deferito all’autorità giudiziaria. Avrebbe poi tentato, senza successo, di giustificarsi dicendo che in realtà stava solo tagliando degli alberi.