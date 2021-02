Truffa, e sostituzione di persona: denunciato 48enne del Casertano

Aveva utilizzato delle copie di documenti di un 56enne di Stradella per richiedere un fido per l’acquisto di dispositivi elettronici Apple, del valore complessivo di 2647 euro. Il 26 gennaio la vittima aveva presentato denuncia e, al termine di un’accurata indagine, ieri (venerdì) i carabinieri della Stazione di Stradella hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 48 anni residente a San Tammaro (Caserta), che dovrà rispondere di truffa, sostituzione di persona e falsità in scrittura privata.

I militari dell’Arma sono risaliti al responsabile grazie agli indirizzi di spedizione della merce – fortunatamente ancora in transito – coordinandosi con i colleghi del reparto di Formia (Latina). Sono quindi riusciti a identificare e cogliere sul fatto il 48enne al punto di consegna della spedizione. I prodotti sono poi stati recuperati e saranno restituiti agli aventi diritto.