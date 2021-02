Fa spese con la carta di credito dell’anziano invalido che assiste: badante denunciata

A rivolgersi alle forze dell’ordine è stata la figlia dell’anziano invalido, che era stato derubato all’interno della propria abitazione di una carta di credito e di 350 euro in contanti. Il sospetto era caduto sulla badante, una donna italiana, perché era l’unica ad aver accesso alla casa. La badante, però, ha negato un suo coinvolgimento. Il personale della Questura di Pavia ha quindi effettuato una serie di accertamenti, scoprendo che donna risultava gravata da precedenti per furto e per altri reati contro il patrimonio.

È scattata una perquisizione all’interno dell'auto della sospettata: all’interno del porta oggetti è stata trovata la carta di credito dell’anziano, e sui sedili posteriori c’erano una stampante, delle cartucce, una confezione di carta fotografica, una pentola a pressione, una scopa, una paletta e un set di tazzine da caffè, con i relativi scontrini del valore di 52 e di 138 euro. Sempre all’interno del veicolo sono state trovate altre due ricevute di transazioni rifiutate, per un totale di altri 519euro. La badante è quindi stata denunciata, in stato di libertà, nella serata di ieri (sabato) per furto e indebito utilizzo della carta di credito.