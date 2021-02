Processo Berté: gli ambientalisti lanciano una raccolta fondi per le spese legali

L’associazione Futuro Sostenibile in Lomellina, che si è costituita parte civile nel processo Eredi Bertè, ha lanciato una raccolta fondi, chiedendo un sostegno per le spese legali. «A distanza di tre anni dall’incendio – fanno sapere dall’associazione – le prossime udienze sono state calendarizzate. Ci troviamo quindi nelle condizioni di dover affrontare spese legali che una piccola associazione come la nostra fatica a sostenere, avendo sul proprio conto corrente solo le quote che i soci fedelmente ci versano ogni anno. Ora da soli non riusciamo a farcela, vi chiediamo quindi di darci una mano. Per noi anche 5 euro sono importanti».

Per chi volesse contribuire, ecco le coordinate su cui fare il bonifico:

IBAN: IT 11F 07601 11300 001052435607

Intestato a: FUTURO SOSTENIBILE IN LOMELLINA ODV

Castello d'Agogna

Nella causale scrivere: nome, cognome, email e scopo del bonifico.