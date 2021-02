Vigevano, a fuoco canna fumaria: danni al tetto di un'abitazione

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti questa mattina (domenica) per domare le fiamme che hanno interessato un’abitazione in via Magnanina. Secondo una prima analisi, le fiamme sarebbero partite dalla canaria fumaria interessando poi il tetto, che ha subito ingenti danni.

L’allarme è scattato poco prima delle 5,30. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con due mezzi, si sono poi occupati della messa in sicurezza gli spazi. Nessuno è rimasto ferito.