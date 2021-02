Gambolò, ladri in casa: il bottino è di 50 mila euro

Hanno atteso che la proprietaria di casa uscisse e sono passati all'azione. I ladri hanno colpito nel pomeriggio di venerdì in via Rovelleto a Gambolò. Per entrare i malviventi hanno forzato la porta di ingresso e una volta all'interno hanno compiuto la razzia, impadronendosi di oro e gioielli per un valore di almeno 50 mila euro.

L'accaduto è stato scoperto dalla padrona di casa al momento del suo rientro e denunciato dai carabinieri che hanno avviato le indagini.