Cassolnovo, cade da un ponteggio: grave un operaio di 51 anni

Un operaio di 51 anni che risiede nel Milanese è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Humanitas di Rozzano a seguito di una caduta al suolo avvenuta poco prima delle 14 di oggi in una azienda di Cassolnovo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo era intento allo smontaggio di un ponteggio quando, per cause che dovranno essere chiarite, è caduto a terra da alcuni metri e ha battuto la testa.

L'allarme è stato immediato e sul posto è arrivato il personale medico del 118 che, in considerazione del quadro clinico dell'uomo, ne ha disposto il trasferimento all'ospedale di Rozzano con l'elisoccorso. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti anche gli ispettori della Ats ai quali spetterà il compito di ricostruire l'accaduto e accertare l'avvenuto rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza.