Gropello, la rapina non c'è mai stata: benzinaio denunciato

Ai carabinieri aveva raccontato di essere stato aggredito di due individui armati e mascherati che, pistole in pugno, gli avevano sottratto i 700 euro dell'incasso della giornata di venerdì. A qualche giorno dall'episodio i carabinieri di Gropello hanno accertato che l'uomo, un benzinaio di 47 anni, si era inventato tutto: l'uomo è stato denunciato per simulazione di reato.

Ad offrire un contributo decisivo alle indagini dei militari del maggiore Paolo Banzatti sono state le telecamere di videosorveglianza della zona limitrofa all'area di servizio, che ne è sprovvista, che hanno permesso di appurare come il racconto dell'uomo non corrispondesse alla realtà. I soldi, hanno accertato i militari, sono stati utilizzati per saldare alcuni debiti.