Covid-19: in Lombardia 1.849 contagi e tasso di positività al 5%

Sono 1.849, a fronte di 36.317 tamponi effettuati (25.238 molecolari e 11.079 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5%. I decessi sono stati 39 per un totale di 27.598 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.238 più di ieri per un totale di 479.645. In ospedale restano 3.564 degenti (+11) dei quali 371 (+8) in terapia intensiva. La provincia con l'incremento maggiore di casi è quella di Milano (+451 dei quali 173 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+308) e da quella di Varese (+194). I nuovi positivi in provincia di Pavia sono 101.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 12.956 (erano 10.630 ieri) con il tasso di positività al 4,2%. I deceduti sono stati 336 (erano 422 ieri) mentre guariti e dimessi sono 16.467 più di ieri. Negli ospedali restano 19.280 degenti (-232) dei quali 2.128 (-15) in terapia intensiva. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 2.775.656 persone mentre la seconda è stata somministrata a 1.236.884 persone.