Vigevano, si cerca nel Ticino il corpo del camionista scomparso

Stanno proseguendo le ricerche di Filippo Incarbone, camionista 49enne originario del leccese ma da anni residente a Vigevano, scomparso da oltre un mese. Nella notte, i carabinieri della Compagnia di Vigevano hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e distruzione di cadavere due uomini residenti nella città ducale, con precedenti per droga ed estorsione; saranno interrogati in giornata dal pubblico ministero Paolo Mazza. Non si esclude che il movente possa essere legato a dei debiti.

Questa mattina (giovedì) le operazioni di ricerca – effettuate con il supporto di diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno allertato anche il nucleo sommozzatori – si sono concentrate nella zona dello scolmatore alla Buccella. Si pensa che il corpo possa essere stato gettato nel Ticino.

Filippo Incarbone era stato visto per l'ultima volta dai familiari a fine dicembre. Agli inizi di gennaio i vicini di casa del camionista avevano allertato i soccorsi per il cane, che abbaiava ininterrottamente; il bassotto era stato portato in salvo, ma del suo padrone nessuna traccia. Della scomparsa dell'uomo aveva parlato anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai3.