Abbatte due cartelli e poi fugge: sanzionato, dovrà risarcire i danni

Ha messo la retromarcia andando a sbattere violentemente contro la segnaletica verticale posizionata nell’isola stradale di piazza Calzolaio d’Italia, a Vigevano. I cartelli sono stati abbattuti, e il conducente dell’auto, anziché fermarsi, si è allontanato in tutta fretta, fuggendo via. L’episodio è avvenuto lo scorso sabato mattina. Per individuare il responsabile, gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale hanno visionato i filmati dell’impianto della videosorveglianza comunale, che aveva ripreso il veicolo del fuggitivo. L’identificazione del responsabile, però, è stata tutt’altro che semplice: l’auto, infatti, presentava una targa straniera, per l’esattezza bulgara.

Solo grazie alla conoscenza del territorio da parte degli agenti che si sono occupati delle indagini è stato possibile risalire al responsabile. Si scoperto che il veicolo era in uso, attraverso un contratto di noleggio con una società bulgara, a un cinquantenne di nazionalità italiana. Martedì l’uomo è stato convocato in Comando: gli agenti hanno contestato le violazioni previste dal Codice della strada, elevando sanzioni per 270 euro; nei suoi confronti è scattata anche la decurtazione di 6 punti dalla patente. Dovrà inoltre risarcire al Comune i danni causati.