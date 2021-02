Camionista scomparso: due persone fermate per omicidio e distruzione di cadavere

Da oltre un mese si erano perse le sue tracce. Filippo Incarbone, camionista di 49 anni originario di Lecce da anni residente a Vigevano, era scomparso dalla fine di dicembre. Nella notte, i carabinieri della sezione operativa del Nor, con la collaborazione dei militari della stazione di Vigevano, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e distruzione di cadavere due uomini – entrambi residenti nella città ducale e con precedenti per droga ed estorsione – sospettati di aver causato volontariamente la morte del camionista.



I fermati, rinchiusi nelle celle di sicurezza della caserma di via Castellana, saranno ascoltati questa mattina (giovedì) dal pm Paolo Mazza per essere interrogati. Le indagini dei militari dell'Arma sono ancora in corso.