Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 6,5%

Sono 2.526, a fronte di 38.465 tamponi effettuati (29.401 molecolari e 9.064 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 riscontrati in Lombardia nella ultime 24 ore. Il tasso di positività è salito al 6,5%. I deceduti sono stati 47 per un totale di 27.699 dall'inizio della pandemia mentre guariti e dimessi sono 1.019 più di ieri. In ospedale restano 3.583 persone (+33) delle quali 359 (-9) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella che fa registrare l'incremento più marcato (+623 dei quali 250 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+579) e da quella di Monza e Brianza (+212). I nuovi positivi in provincia di Pavia sono 159.

In tutto il Paese i positivi sono 13.908 (erano 15.146 ieri) con il tasso di positività al 4,5%. I decessi sono stati 316 (erano 391 ieri) mentre guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 16.422. Continua il calo dei degenti: attualmente quelli ordinari sono 18.736 (-206) dei quali 2.095 (-31) in terapia intensiva. A ricevere la prima dose di vaccino sono state 2.868.505 persone mentre la seconda è stata somministrata a 1.264.844 persone.