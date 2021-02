Lomello, scontro auto-moto: le immagini

Un uomo di 51 anni, residente a Lomello, è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 18.30 lungo la provinciale 193 bis in territorio del centro lomellino. Il suo ciclomotore si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia stradale di Pavia.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Voghera. Nelle immagini i soccorsi.