Vigevano, rubano un'auto e fuggono. Intercettati e denunciati dalla polizia

Hanno rubato una Fiat Panda, che era parcheggiata in una strada del centro storico, e hanno tentato di allontanarsi verso Gambolò. Ma sono stati intercettati in corso Genova da una Volante del commissariato e bloccati dopo un breve inseguimento. Gli agenti del vice-questore Rossana Bozzi hanno denunciato ieri mezzogiorno per furto C.M., 55 anni, pregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Vigevano e A.G., 45 anni, pregiudicato di Mede.

I due hanno danneggiato alcuni veicoli in sosta e terminato la loro corsa contro il marciapiede. L’auto rubata è stata restituita alla proprietaria dopo che la polizia locale ha provveduto a rilevare l’incidente e contestato ai due responsabili anche alcune violazioni al Codice della Strada.