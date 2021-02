Vigevano, ultraleggero caduto: identificate le due vittime

C'era Gustavo Saurin, 72 anni, presidente dell'aviosuperficie "Leonardo da Vinci" della frazione Morsella e pilota espertissimo, ai comandi dell'ultraleggero che, oggi pomeriggio poco dopo le 17.30, si è schiantato nelle campagne della frazione Buccella. Con lui c'era Generoso Vitagliano, operaio di 24 anni. Aveva deciso di seguirlo nella ricognizione sulla zona dopo aver raggiunto l'aviosuperficie con la moglie ed alcuni amici. Una esperienza emozionante che si è invece trasformata nell'appuntamento con la morte.

Ancora in fase di accertamento le cause del tragico incidente. Un testimone oculare avrebbe riferito di aver sentito il motore spegnersi ma non di non aver poi notato né fumo né fiamme. L'ultraleggero si è schiantato al suolo e per gli occupanti non c'è stato scampo.