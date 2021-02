La Elachem si ferma contro Olginate (77-84)

«Olginate ha strameritato di vincere dimostrando di avere più energie e più lucidità di noi». Coach Paolo Piazza non cerca scuse per lo stop della sua Elachem in casa contro Olginate (77-84) in una partita che ha confermato le difficolta dei ducali costretti a schierare più di un giocatore con qualche acciacco. Ma gli ospiti hanno giocato con grande determinazione e soprattutto battuto la difesa di casa che ha subìto 52 punti nei primi due quarti. «Se pensiamo di andare avanti a difendere così – aggiunge il coach – non vinceremo più nemmeno una partita».

Gli ospiti, trascinati da un Negri in grande spolvero (16 punti 5 rimbalzi) sono al comando al primo stop (19-28) e mantengono saldamente il controllo delle operazioni anche nel secondo periodo che si chiude sul 38-52 solo per una tripla quasi al buzzer di Gatti.

La riposta di orgoglio della Elachem arriva nel terzo periodo che i ducali si aggiudicano (20-15). Vigevano ha la forza di costruire il rientro e di far paura agli ospiti. Ma al momento di chiudere il discorso manca forse un po’ di lucidità ed è Olginate a passare all’incasso. «Nel finale abbiamo attaccato male la zona – aggiunge Piazza – e abbiamo pagato la rincorsa. Poi ci sono altri fattori che incidono: non abbiamo mai cambiato le nostre scelte difensive,eppure nel primo tempo loro hanno segnato anche con le mani in faccia, nel secondo no».