Covid-19: in Lombardia 1.987 nuovi casi e 21 morti. Tasso di positività al 6,5%

Sono 1.987, a fronte di 30.289 tamponi effettuati (23.862 molecolari e 6.427 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 6,5%. I decessi sono stati 21 per un totale di 27.781 dall’inizio della pandemia, mentre guariti e dimessi sono 500 più di ieri. In ospedale restano 3.562 degenti (-12) dei quali 364 (-1) in terapia intensiva. La provincia di Brescia è quella che registrata il maggiore incremento di casi (+617) seguita da quella di Milano (+504) e da quella di Monza e Brianza (+128). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 85.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 11.068 i nuovi casi con 221 decessi. Il tasso di positività è al 5,4%.