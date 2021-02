Gaggiano, nel capannone una serra con 950 piante di marijuana

Una serra che conteneva 950 piante di marijuana oltre a 15 chili di foglie già essiccate e pronte per essere smerciate, custoditi all'interno di un capannone di Vigano di Gaggiano. I carabinieri di Rosate hanno arrestato un uomo di 47 anni di Milano per coltivazione illecita di marijuana e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. I militari hanno identificato la moglie, 52 anni, che lo stava attendendo all'interno della struttura e che è stata denunciata a piede libero.

Nell'abitazione della coppia sono stati trovati un altro chilo di marijuana e 200 grammi di hashish suddiviso in tavolette da un etto. L'uomo è stato condotto in carcere a Pavia in attesa del processo per direttissima.