Abbiategrasso, assembramento all'ingresso: locale chiuso per cinque giorni

Il locale era rimasto aperto oltre l'orario consentito e al suo interno si trovavano ancora due avventori che stavano tentando di uscire da una porta di servizio. I carabinieri Abbiategrasso sono intervenuti giovedì pomeriggio in via Negri dove hanno sanzionato il titolare per in mancato rispetto delle disposizioni di contenimento della pandemia da Covid-19.

Oltre alla multa è stata disposta la chiusura dell'esercizio commerciale per cinque giorni.