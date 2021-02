Covid-19: in Lombardia 945 nuovi casi, tasso di positività al 6,6%

Sono 945, a fronte di 14.260 di tamponi effettuati, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 6,6%. I decessi sono stati 35 per un totale di 27.816 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.897 più di ieri mentre in ospedale restano 3.572 persone (+10) delle quali 366 (+2) in terapia intensiva. La provincia di Brescia è quella che fa registrate il maggior incremento di casi (+357), seguita da quella di Milano (+303) e da quella di Bergamo (+83). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 16.

In Italia i nuovi positivi sono 7.351 ed i decessi 258. Ad oggi sono state vaccinate con la prima dose 2.989.748 di persone e con la seconda 1.281.999.