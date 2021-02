Vigevano, omicidio Incarbone: il Gip convalida gli arresti e dispone la custodia in carcere dei due indagati

Il Gip di Pavia, Luisella Perulli, ha convalidato gli arresti di Michael Mangano, 31 anni e Gianluca Iacullo, 44 anni, indagati per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Filippo Incarbone, l'autotrasportatore di 49 anni del quale non si avevano più notizie dall'inizio dell'anno. Per i due, difesi dall'avvocato Fabio Santopietro e dall'avvocato Sabina Cabula, è stata la disposta la custodia in carcere.

Intanto i vigili del fuoco proseguono nelle ricerche del corpo dell'uomo, che è stato gettato nelle acque del Ticino e che sino ad ora hanno dato esito negativo.