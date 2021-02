Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 5,6% contro il 3,6% di media nazionale

Sono 1.696 a fronte di 29.846 tamponi effettuati (20.517 molecolari e 9.329 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,6%. I decessi sono stati 38 per un totale di 27.854 dall’inizio della pandemia. Aumentano i ricoveri ordinari, oggi 3.693 (+21) dei quali 373 (+7) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 1.615 più di ieri. La provincia di Milano è quella con il maggior numero di nuovi casi (+400 dei quali 160 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+300) e da quella di Varese (+286). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 72.

In Italia i nuovi positivi sono 10.386 con 336 decessi; il tasso di positività è al 3,6%. I guariti sono 14.444 più di ieri mentre in ospedale restano 18.463 persone (- 52) delle quali 2.074 (-15) in terapia intensiva. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 3.108.400 persone e la seconda 1.294.352 persone.