Vigevano, detenuta aggredisce quattro agenti della polizia penitenziaria

Quattro agenti della polizia penitenziaria in servizio nella sezione femminile del carcere di Vigevano sono state oggetto di una aggressione da parte di una detenuta. Tutte hanno dovuto fare ricorso alle cure del medici del Pronto soccorso che le hanno medicate e dimesse con prognosi comprese tra i 6 e gli 8 giorni. E' accaduto ieri mattina.

«Ogni giorno arrivano notizie di aggressioni a donne e uomini della polizia penitenziaria in tutti gli istituti del Paese - si legge in un documento congiunto di tutte le rappresentanze sindacali - che sono vittime delle violenze di una parte della popolazione carceraria che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi, in carcere, rappresenta lo Stato. I soggetti problematici sono in costante aumento - continua la nota - e le misure di contenimento non sono adeguate. Esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza ai colleghi e sottolineiamo la necessità di un cambio di tendenza nella gestione del mondo penitenziario a sostegno della polizia penitenziaria, vera colonna del sistema».