Vigevano, omicidio Incarbone: ritrovato un corpo. Le immagini

I vigili del fuoco hanno ritrovato in mattinata il corpo senza vita nelle acque del Ticino nella zona del Sayonara. Potrebbe trattarsi di quello di Filippo Incarbone, il quarantanovennne autotrasportatore del quale non si hanno più notizie da gennaio e per il delitto del quale sono in carcere due persone.

Nelle immagini realizzate da José Lattari le operazioni di vigili del fuoco e carabinieri.