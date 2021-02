Covid-19: in Lombardia 1.764 nuovi casi e 29 decessi

Sono 1.764, a fronte di 38.296 tamponi effettuati (24.740 molecolari e 13.556 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che si attesta al 4,6%. I decessi sono 29 per un totale di 27.883 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.715 più di ieri per un totale di 490.907. Negli ospedali restano 3.740 degenti (+47) dei quali 363 (-10) in terapia intensiva. La provincia di Milano mantiene il primato dei nuovi contagi (+500 dei quali 209 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+381) e da quella di Bergamo (+121). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 115.

In Italia i nuovi positivi sono 12.074 (erano 10.386 ieri) con 369 decessi (erano 336) ed il tasso di positività che si assesta al 4,2%. Guariti e dimessi sono 16.519 più di ieri mentre diminuiscono le degenze. I ricoveri ordinari sono 18.274 (-89) e quelli in terapia intensiva 2.043 (-31). Ad oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino 3.181.659 persone mentre la seconda è stata somministrata a 1.303.073 persone.