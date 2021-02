Cilavegna, Casa Serena supera la seconda ondata: «Siamo Covid-free»

Casa Serena, la struttura di Cilavegna per l'accoglienza degli anziani che è la più grande della Lomellina, torna ad essere “Covid free” dopo aver fronteggiato la seconda ondata della pandemia. Tra alcuni giorni saranno accolti i nuovi ospiti e programmati gli incontri tra gli ospiti ed i familiari nel rispetto delle misure di sicurezza.

«Con la somministrazione dei vaccini – si legge in una nota della direzione generale – si conta in un rapido recupero della qualità della vita e delle normali attività». Intanto il disavanzo economico della struttura, così come disposto dallo statuto dell'azienda speciale, è stato ripianato dal Comune. «Per quanto riguarda invece il superamento del deficit finanziario dobbiamo rendere merito alla sensibilità e all'attenzione dei vertici della Banca Popolare di Sondrio che ci sono stati vicini già in altre circostanze, consentendoci di disporre della necessaria liquidità per la ripartenza e per far fronte agli investimenti più urgenti».