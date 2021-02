Covid-19: in Lombardia 2.540 nuovi casi, tasso di positività al 5,9%

Sono 2.540 a fronte di 42.508 tamponi effettuati (30.140 molecolari e 12.368 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,9%. I decessi sono stati 55 per un totale di 27.938 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.205 più di ieri per un totale di 492.112. Diminuiscono i ricoveri Covid ordinari, oggi 3.716 (-24) dei quali 368 (+5) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con il maggior numero di nuovi casi (+773 dei quali 263 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+559) e da quella di Varese (209). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 119.

In Italia sono complessivamente 13.762 i nuovi casi di contagio da Covid-19 (erano 12.074 ieri) con un tasso di positività al 4,8%. I decessi sono stati 347 (ieri erano stati 369) mentre guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 17.771. Continua il trend in calo dei ricoveri: oggi in ospedale ci sono 17.963 pazienti (-311) dei quali 2.045 (+2) in terapia intensiva. I cittadini che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono complessivamente 3.235.140; di essi 1.311.743 ha ricevuto anche la seconda.