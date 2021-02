Pavia, uccide la convivente nella vasca da bagno e resta in casa per tre giorni

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della Compagnia di Pavia hanno fermato N.A., 28 anni, senza fissa dimora, per l'omicidio di Lidia Peschechera, 49 anni, ritrovata nella vasca da bagno della sua casa di via De Pretis, in avanzato stato di decomposizione e coperta da un asciugamano. L'uomo, che ha problemi di alcolismo, aveva da poco iniziato una convivenza con la vittima.

Davanti al procuratore della Repubblica di Pavia, Mario Venditti, al suo sostituto Diletta Balduzzi e agli investigatori, ha confessato che, colto da un raptus, l'ha strangolata nella vasca da bagno il 12 febbraio e ha continuato a vivere nell'appartamento sino al 15, inviando dal cellulare della donna falsi messaggi al datore di lavoro per non allarmarlo e prelevando al contempo delle somme di denaro con il suo Bancomat. Quando è stato fermato, in un ostello di via Doria, aveva con sé diverse carte Bancomat e tessere per la spesa, i documenti della vittima, le chiavi di casa, un cellulare e 190 euro in contanti.

Il giovane è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato e accompagnato in carcere a Pavia.