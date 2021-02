Vigevano, delitto Incarbone: ritrovato il martello

I carabinieri del Ris di Parma hanno ritrovato la mazzetta da muratore che, secondo l'accusa, sarebbe l'arma con la quale è stato massacrato Filippo Incarbone, l'autotrasportatore di 49 anni, il cui cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco martedì nelle acque del Ticino. L'attrezzo era nel soggiorno della casa di via Buccella 55 dove è avvenuto il delitto.

Per questo fatto sono attualmente in carcere Michael Mangano, 31 anni e Gianluca Iacullo, 44 anni: per loro le accuse sono di omicidio e distruzione di cadavere.