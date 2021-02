«C'è una tartaruga nel naviglio». L'animale in salvo grazie alla polizia locale

È probabilmente un esemplare maschio di Trachemys Scripta, una specie esotica, la tartaruga salvata ieri pomeriggio (giovedì) dagli agenti della polizia locale di Vigevano. Ad allertarli è stato un cittadino che, intorno alle 17, aveva notato l'animale in difficoltà nel naviglio di corso Pavia.

Per recuperare la testuggine, che ha un carapace di oltre 30 centimetri, gli agenti si sono fatti prestare una scala di alluminio dall'autista di un furgone. Un operatore della polizia locale è quindi sceso nel canale, raggiungendo la tartaruga; ora si trova in un luogo idoneo, dove sarà custodita in attesa di essere trasferita in un centro di recupero della fauna selvatica autorizzato. «Anche questo ultimo intervento – ha spiegato l'assessore delegato Nicola Scardillo – rappresenta un esempio di come la polizia locale sia vicina ai cittadini anche per risolvere i piccoli imprevisti di ogni giorno».