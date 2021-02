A Mede verrà realizzato un centro territoriale Covid

Un centro territoriale Covid (Ctc) all’ospedale San Martino di Mede. Ad annunciare il progetto è Asst Pavia, che realizzerà un ambulatorio dedicato negli spazi del punto prelievi per supportare concretamente la popolazione del Comune lomellino – uno dei 4 in fascia rossa – nella settimana dal 22 al 26 febbraio.

Visite, radiografie, ecografie, tamponi nasofaringei e monitoraggio dei pazienti saranno alcuni dei servizi effettuati. Previsto anche il supporto alle Rsa per l’esecuzione, se necessario, di ecografie polmonari. «Il Centro Territoriale Covid – fanno sapere da Asst Pavia – vedrà il coinvolgimento di medici, infermieri e tecnici di radiologia, con il decisivo supporto dei medici di medicina generale lomellini, i quali si occuperanno della valutazione del rischio per l’eventuale invio dei pazienti all’ambulatorio. In base all’esito della visita presso il CTC, i pazienti potranno quindi essere inviati a casa, con eventuale terapia e attivazione del tele-monitoraggio, o essere ricoverati in reparto, attraverso passaggio in pronto soccorso. Asst di Pavia vuole fornire un segnale di forte attenzione verso un territorio dove è presente con i propri servizi, in particolare quando colpito da un focolaio, intensificando altresì l’attività di sorveglianza sanitaria, con tamponi rapidi per pazienti ricoverati e personale dell'ospedale».