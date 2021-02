Lombardia: confermata la zona gialla. I nuovi contagi sono 3724

In Italia sono stati registrati 15479 nuovi contagi, e 353 decessi nell’ultimo giorno.

In Lombardia sono 3724 i nuovi positivi (ieri 2540), a fronte di 51894 tamponi processati (7,1% dei positivi sui tamponi effettuati, ieri 5,9% con 42508 tamponi); 33 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore (ieri 55), dall’inizio della pandemia 27971. In provincia di Pavia i nuovi casi accertati sono 166, ieri erano stati 119. Sempre in Regione, sono attualmente 373 i pazienti in terapia intensiva (+5) e 3733 quelli ricoverati negli altri reparti (+17).

«La Lombardia resta in zona gialla – ha fatto sapere il presidente della Lombardia Attilio Fontana – Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni. Serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino vaccini».

I nuovi casi per provincia:

Milano: 785 di cui 325 a Milano città

Bergamo: 240

Brescia: 787

Como: 295

Cremona: 100

Lecco: 108

Lodi: 27

Mantova: 140

Monza e Brianza: 462

Pavia: 166

Sondrio: 24

Varese: 528