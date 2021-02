Controlli anti-Covid: 5 giorni di chiusura per una kebabberia

Ha violato le disposizioni anti-Covid in vigore, continuando a somministrare alimenti anche dopo l’orario consentito. Il locale, una kebabberia gestita da un esercente di origini turche, è stato quindi chiuso per 5 giorni. Il controllo dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Voghera è scattato nella tarda serata di ieri (venerdì), con l’obiettivo di verificare il rispetto delle restrizioni in vigore per la pandemia e per il contrasto dello spaccio.

Un giovane vogherese è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato con un grammo di hashish; al momento del controllo, il ragazzo si trovava fuori casa dopo le 22 senza alcun giustificato motivo, ed è stato sanzionato per violazione della normativa anti-covid con una multa da 400 euro.