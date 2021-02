In Lombardia 3019 nuovi casi, in provincia di Pavia 146

In Italia sono 14913 i nuovi casi (tasso di positività al 4,9%) con 251 decessi.

Su 44012 tamponi processati, sono 3019 i nuovi positivi (-18,93% rispetto a ieri) in Lombardia, la Regione con il maggior numero di casi. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 146 (ieri 166). Sono attualmente 3722 le persone ricoverate con sintomi, 382 quelle in terapia intensiva; in isolamento domiciliare ci sono attualmente 49261 persone. I decessi in Regione dall’inizio della pandemia sono stati complessivamente 28008, con 37 morti per Covid nelle ultime 24 ore.