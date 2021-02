“Single Party” con 120 giovani in un locale a Pavia: il passaparola sui social

Un evento aperto al pubblico, denominato “Single Party” e pubblicizzato sui social, organizzato all’interno di un locale alla periferia di Pavia in violazione alle norme in vigore per il Covid. Qui ieri pomeriggio (venerdì) si erano radunati 120 ragazzi, di cui 46 minorenni, come ha poi potuto verificareil personale della polizia di Stato, arrivata sul posto insieme a carabinieri e polizia locale.

Le forze dell’ordine hanno interrotto la festa. Quando hanno fatto irruzione all'interno del locale era in corso una sessione di musica live con Dj, e veniva effettuato servizio ai tavoli con consumo di bevande anche alcoliche. Tra le persone identificate, diversi avevano precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il titolare avrebbe tentato di giustificarsi, dicendo di essere stato contatto da una persona che gli aveva chiesto di poter festeggiare il compleanno, ma di non sapere che sarebbero arrivati così tanti giovani. È poi stata individuata una locandina in cui si specificava l’indirizzo del locale e l’ingresso gratuito tra le 14,30 e le 18. Il titolare è stato sanzionato per diverse violazioni, e il locale è stato chiuso per 5 giorni. Gli accertamenti della Questura sono ancora in corso.