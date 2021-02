Vigevano, l’ultimo saluto a Gustavo Saurin

Si è tenuta oggi pomeriggio (sabato) la cerimonia per salutare Gustavo Saurin, 72 anni, imprenditore ed esperto pilota di origini argentine, deceduto la scorsa domenica in un tragico incidente con il suo ultraleggero, un SeaMax M22 anfibio. Nello schianto è morto anche un giovane operaio di 25 anni, Generoso Vitagliano, che viaggiava come passeggero. Saurin era il presidente dell’associazione sportiva che gestisce l’aviosuperficie della Morsella, riaperta nel 2018.

Nel video di Jose Lattari, le immagini della cerimonia.