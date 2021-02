Festeggiamenti di nozze oggi pomeriggio (sabato) in piazza Ducale a Vigevano. La scena, ripresa da un nostro lettore, ha suscitato la curiosità di molti cittadini – e non solo –, richiamati dalla musica e dalle risate. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che dovranno verificare il rispetto delle normative anti-Covid in vigore.