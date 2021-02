Vigevano, schianto tra auto e tir sulla Sp494

L'impatto tra i due veicoli - un autoarticolato e una Lancia Ypsilon - è stato violentissimo. L'incidente è avvenuto questa sera (sabato) intorno alle 19,45 sulla Sp 494. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l'auto stesse uscendo da strada San Marco per immettersi sulla provinciale al momento dello scontro, ma l'esatta dinamica sarà chiarita nelle prossime ore dai agenti della polizia locale di Vigevano, intervenuti per i rilievi. Sul posto anche i carabinieri, insieme ai soccorsi arrivati con due ambulanze della Croce Rossa e un’automedica. Due i feriti: una ragazza di 23 anni e un uomo di 40, trasportati in codice giallo e verde all'ospedale civile.