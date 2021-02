In Italia tasso di positività al 5,4%: in Lombardia i nuovi casi sono 2514

Sono 13425 i nuovi casi di Covid accertati in Italia (tasso di positività al 5,3%, ieri 4,9%), dove si sono registrate 232 morti (ieri 251).

In Lombardia, su 33148 tamponi processati nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2514 nuovi contagi (ieri 3019 casi con 44012 tamponi), 131 quelli in provincia di Pavia (ieri 146); il tasso di positività in Regione è al 7,6%, ieri era al 6,8%. Le persone attualmente ricoverate sono 4127 , di cui 386 in terapia intensiva; sono 50918 quelle in isolamento domiciliare. I decessi in Regione nell’ultimo giorno sono stati 50 (ieri 37), e 28058 dall’inizio della pandemia.