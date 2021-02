Un Cagnoni illuminato a giorno

Un teatro illuminato a giorno, visibile solo dall'esterno, per ricordare a tutti come (dietro le quinte) ci siano tante persone che non lavorano da un anno.

Anche il Cagnoni di Vigevano, insieme a tanti altri in Italia aderisce all'iniziativa "Facciamo luce sul teatro", lanciata dall'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo. Sarà lunedì 22 febbraio dalle 19,30 alle 21,30.

Ecco il comunicato completo.

«Dietro a uno spettacolo c’è un mondo che lavora, che è parte del nostro tessuto economico e culturale. Il nostro neo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha recentemente sottolineato quanto anche la cultura vada sostenuta, perché “il rischio è di perdere un patrimonio che definisce la nostra identità. La perdita economica è ingente, ma ancor più grande sarebbe la perdita dello spirito”. Per questo spirito, lunedì 22 il nostro teatro sarà illuminato. Garantendo l’osservanza di tutte le norme, invitiamo tutti i cittadini e il pubblico del teatro a passare davanti, scattare una foto e pubblicarla su Facebook o Instagram taggando “Associazione Amici del Teatro Cagnoni Vigevano” con #TeatroCagnoniVigevano #AssociazioneAmicidelTeatroCagnoni #Facciamoluce. Per chi vuole sarà anche possible lasciare un pensiero, un commento di solidarietà nella teca che verrà lasciata fuori a disposizione».